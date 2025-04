Hanno rapinato una banca a Cammarata portando via 37mila euro, arrestati i responsabili

I Carabinieri della Compagnia di Cammarata, a conclusione di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Agrigento, hanno notificato l’avviso di conclusione indagini preliminari nei confronti di quattro soggetti palermitani, ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di ricettazione e della rapina aggravata commessa il 15 febbraio 2023 ai danni della filiale della Banca di Credito Cooperativo “G. Toniolo e San Michele” di Cammarata.

Quel giorno, poco prima dell’orario di chiusura della banca, intorno alle ore 12:45, quattro individui – due dei quali con il volto travisato – fecero irruzione all’interno dell’istituto di credito, minacciando verbalmente gli impiegati presenti e facendosi consegnare il denaro custodito in cassaforte, per un totale di 37.000 euro. Subito dopo si diedero alla fuga a bordo di un’auto risultata rubata, ritrovata poco dopo abbandonata nel centro cittadino.

Le indagini condotte dai militari dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Cammarata, avviate immediatamente dopo l’evento, si sono sviluppate attraverso attività tecniche, perquisizioni, analisi scientifiche e accertamenti sul mezzo utilizzato per la fuga. Gli elementi raccolti hanno consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza a carico dei quattro soggetti, tutti residenti a Palermo e con precedenti.

Si rappresenta che, per il principio della presunzione di innocenza, la posizione degli indagati non è definitivamente accertata e il successivo giudizio di merito servirà a verificare le eventuali loro effettive responsabilità.