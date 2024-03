“I bambini del mondo” aprono il Mandorlo in Fiore, il gruppo del Costa Rica visita il reparto di pediatria 

Inizia con un gesto di amore e solidarietà il 21º Festival Internazionale I bambini del mondo, organizzato dall’Aifa – associazione International folk Agrigento- presidente Luca Criscenzo. Prima di immergersi nella kermesse folklorica che tradizionalmente apre il Mandorlo in fiore, uno dei gruppi partecipanti, quello della Costa Rica – “Agrupacion Folclorica Orgullo de mi Patria” – è andato questa mattina a far visita, ai piccoli degenti ricoverati presso il reparto di Pediatria dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.

Una collaborazione tra AIFA e Asp, il primario di pediatria dottor Giuseppe Gramaglia in particolare, che ormai va avanti da diversi anni e che vuole portare il Mandorlo in fiore in corsia e far godere anche ai piccoli degenti la Festa più importante di Agrigento. L’allegria, la musica, i costumi del gruppo della Costa Rica sono stati molto apprezzati dai piccoli degenti che sono stati coinvolti in questi bei momenti di Folclore.

Il 21º Festival Internazionale del folklore I Bambini del mondo parte ufficialmente domani mattina con la sfilata da piazza Pirandello fino in piazza Cavour dove alle ore 12 è prevista la prima esibizione. In serata invece al teatro Pirandello verrà aperto ufficialmente il Festival i bambini del mondo con l’esibizione di tutti i gruppi.