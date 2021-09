Ictus stronca (a 47 anni) comandante dei carabinieri di Calamonaci; col. Stingo: ” Uomo e militare esemplare”

Tragedia a Calamonaci, nell’agrigentino, dove il comandante della locale stazione dei carabinieri – il luogotenente Giuseppe Sabella – è deceduto in seguito ad un malore che lo ha colpito mentre si trovava a lavoro.

A prestare i primi soccorsi, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza da Cianciana, il sindaco nonchè dottore Pellegrino Spinelli e il dottore Musso, ma non c’è stato nulla da fare, l’uomo era già deceduto.

“Un dolore per tutta la comunità. Abbiamo fatto il possibile per tentare di rianimare il militare, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. Ci uniamo al dolore alla famiglia”, ha dichiaro il sindaco Spinelli che ha proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali, che si svolgeranno domani, 2 settembre alle 16:00 nella chiesa di San Michele, a Sciacca.

Il militare, originario di Sciacca, aveva 47 anni. Lascia moglie e due figli.

Sabella si era insediato alla guida della stazione dei carabinieri di Calamonaci il 27 agosto dello scorso anno.

Nell’Arma dei carabinieri da oltre venti anni, il luogotenente aveva prestato servizio prima in Calabria per poi tornare in Sicilia nella stazione di Burgio e poi alla Tenenza di Ribera.

Dolore e cordoglio nel paese di Calamonaci e al Comando Provinciale di Agrigento. Questo il messaggio di cordoglio del Comandante Provinciale , Vittorio Stingo che a nome di tutte le donne e gli uomini dell’Arma lo ricorda con queste parole: “Un Uomo, un comandante esemplare, un padre modello che lascia un vuoto incolmabile tra i Carabinieri della nostra provincia. Giuseppe, il Luogotenente Sabella sarà sempre nella nostra memoria e vivrà con noi, insieme a tutti coloro i quali hanno donato la propria vita per proteggere il prossimo, per difendere i deboli e per contribuire a rendere sicuro e fare grande il nostro Paese.”