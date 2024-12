Il capodanno ad Agrigento con Jimmy Sax, l’evento costerà oltre 210 mila euro

Agrigento si prepara al Capodanno 2025, primo giorno dell’anno che coincide anche con l’investitura della Città dei templi a nuova Capitale italiana della cultura. Il costo dell’evento – come deliberato dalla giunta guidata dal sindaco Miccichè – è di 211.235,70 euro. Il comune di Agrigento, in realtà già nei mesi scorsi, aveva avviato una procedura esplorativa per l’acquisizione di proposte artistiche relative all’organizzazione della manifestazione di Capodanno. Il progetto scelto dall’Amministrazione (non si sa quanti altri ce ne siano stati) è quello avanzato dalla società “TMT Group Srl” dal titolo “Capodanno 2025 ad Agrigento“.

GLI ARTISTI

L’organizzazione per la notte più lunga dell’anno è partita anche se con evidente ritardo. La location scelta per festeggiare il capodanno è Piazza Marconi, davanti la maestosa stazione centrale di Agrigento. Lo special guest, annunciato negli scorsi giorni, è Jimmy Sax. Il musicista francese, con il suo inseparabile sassofono, intrattiene piccole e grandi folle in giro per il globo da quando era giovanissimo. Con mezzo miliardo di stream, quasi un milione di iscritti al canale YouTube e oltre 350 milioni di visualizzazioni su YouTube, Jimmy Sax ha raggiunto il successo con il singolo “No man no Cry” e ha ottenuto un platino in Francia per il singolo “Ibiza”. Al fianco di Jimmy Sax, oltre la sua orchestra, ci saranno anche artisti emergenti locali: Beatrice Quinta, acclamata cantante siciliana conosciuta per la sua partecipazione a “X Factor”, oltre ad essere la madrina della serata porterà sul palco alcuni dei brani più amati del sui repertorio. A condurre la serata sarà il presentatore siciliano Salvo La Rosa che farà da traghettatore e accompagnatore, presentando i vari momenti che hanno permesso di raggiungere il prestigioso titolo di “Capitale Italiana della Cultura”. L’intrattenimento sarà arricchito dalle performance di talenti locali tra cui Angelo Spataro, batterista ed ex membro della band agrigentina “Tinturia”. Sul palco ci saranno anche i fratelli Valerio e Mirko Lucia, violinisti noti a livello internazionale, e il maestro Salvatore Galante, pianista che proporrà un momento di grande intensità con il suo pianoforte. “L’evento – si legge nella proposta della società – mira a promuovere l’immagine della città come punto di riferimento turistico culturale e turistico, esaltando la sua capacità di ospitare manifestazioni di grande rilievo e di attrarre un pubblico eterogeneo”.

LA PARTNERSHIP

L’evento sarà organizzato dalla società TMT Srl insieme al Comune di Agrigento che comunque resta principale patrocinante. La Fondazione “Agrigento2025” lo scorso 24 dicembre ha deliberato la compartecipazione alle spese per un importo di 120 mila euro. Il Comune si occuperà della convocazione della Commissione di Pubblico spettacolo e l’intestazione della relativa licenza rilasciata dalla Questura di Agrigento. Inoltre, il Comune sarà richiedente del piano sanitario, comprensivo delle nomine e degli incarichi per gli addetti antincendio, del piano emergenza, della security e delle autorizzazioni per l’inquinamento.

TUTTE LE SPESE

Il preventivo iniziale proposto dalla TMT Group ammontava a 227.566 euro. Il 24 dicembre scorso il comune di Agrigento ha chiesto alla società di riformulare la proposta e rientrare in una spesa totale di 211.235 euro. Eccole (iva inclusa): Jimmy Sax + vitto, alloggio e trasferimento (88 mila euro); Società del Quartetto (11 mila euro); Beatrice Quinta+ vitto, alloggio e trasferimento (6.600 euro); Angelo Spataro (4.400 euro); Fratelli Lucia (5.500 euro); Salvatore Galante (1.100 euro); Salvo La Rosa+ vitto, alloggio e trasferimento (3.850 euro); Pratica Cps+ calcoli e relazione acustica+ Siae+Assicurazione Rc (21.960 euro); Noleggio, montaggio e smontaggio palco+copertura palco+ service audio, luci, video, backline orchestra, noleggio gazebo, riscaldamento e arredamento, noleggio container arista con trasporto, transenne, due gruppi elettrogeni, soft catering, quattro facchini (38.430 euro); Direttore di produzione, registra, segreteria, personale organizzazione, camerini e runner (8.906 euro); Otto addetti antincendio, cinquanta maschere, vigilanza notturna, vigili del fuoco e ambulanze (18.544 euro); Elettricisti (976 euro); Noleggio bagni chimici (15.250 euro); Materiale promozionale, segnaletica, cartellonistica e fotografo (3.050 euro).