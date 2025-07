Il cardinale Reina: “Per conoscere sviluppo bisogna liberarsi da mentalità mafiosa”

“Se questa terra vuole conoscere uno sviluppo, vuole fare un passo in avanti deve liberarsi da questa mentalità e lo può fare soltanto attraverso la forza delle tante coscienze sane che in questa terra vivono e operano”. Lo ha dichiarato il cardinale Baldo Reina, in un’intervista pubblicata questa mattina da “Repubblica”, parlando dell’impegno della chiesa contro la mafia. Il vicario del Santo Padre, agrigentino di nascita, è tornato nella sua Sicilia in occasione delle celebrazioni in onore della Madonna del Paradiso a Mazara del Vallo.

Il porporato ha parlato anche di mafia: “Dobbiamo impegnarci a rivolgere un appello alle coscienze perché purtroppo è una piaga che continua a flagellare la nostra terra non solo in termini di atti intimidatori o criminali ma soprattutto in termini di mentalità.” Il cardinale ha poi ripercorso i momenti del Conclave e l’elezione al soglio Pontificio di Papa Leone: “Siamo tutti molto contenti per questa scelta, siamo convinti che sia la persona giusta per guidare la Chiesa in questo momento così difficile, un momento in cui abbiamo un grande bisogno di rilancio nella testimonianza nell’evangelizzazione.”