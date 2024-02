Il cric cede e rimane incastrato sotto l’autobus che stava riparando, meccanico in ospedale 

Rimane incastrato sotto l’autobus che stava riparando probabilmente a causa del cedimento del cric. Un meccanico originario di Canicattì è rimasto ferito nel tardo pomeriggio di oggi in viale Europa, a Naro. L’uomo stava tentando di sistemare un guasto ad un bus di linea che, secondo una prima ricostruzione, si trovava parcheggiato da alcuni giorni nei pressi dell’innesto statale in direzione Camastra. Il cric utilizzato per sollevare il veicolo si sarebbe staccato all’improvviso. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e il personale sanitario. Il meccanico è cosciente ma è stato trasferito in ospedale per gli accertamenti del caso. Non si conoscono al momento le sue condizioni di salute.