Il crollo di palazzo Lo Jacono Maraventano, tre condanne definitive

Tre condanne definitive per il crollo del seicentesco palazzo Lo Jacono Maraventano, ad Agrigento, caduto al suolo il 25 aprile del 2011, appena 72 ore dopo la processione del venerdi’ santo, quando c’erano migliaia di persone assiepate ad attendere il passaggio del simulacro. Il cedimento e’ avvenuto all’alba del lunedi’ di Pasqua quando la strada era deserta e non c’erano passanti. L’ultimo verdetto, dopo il rigetto dei ricorsi della difesa, e’ stato emesso dalla Cassazione.

Un anno e 2 mesi di reclusione sono stati inflitti all’architetto Gaspare Triassi, funzionario del Comune di Agrigento e direttore dei lavori di messa in sicurezza del Palazzo Lo Jacono; un anno ciascuno all’architetto Calogero Tulumello, responsabile unico del procedimento di messa in sicurezza e al geometra Andrea Patti, componente del collegio di progettazione e direzione dei lavori urgenti per la messa in sicurezza. Altri cinque imputati, fra i quali l’ex sindaco di Agrigento, Marco Zambuto, sono stati assolti in primo grado.