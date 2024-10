Il femminicidio di Patrizia Russo, difesa chiede perizia psichiatrica per Salamone

Gli avvocati Elisabetta Angeleri e Gianfranco Foglino, che assistono Giovanni Salamone – l’uomo di 61 anni che all’alba di mercoledi’ ha ucciso a coltellate la moglie Patrizia Russo – chiederanno una perizia psichiatrica per accertare lo stato di salute psicologica dell’uomo che sembra essere preda di un forte stato depressivo iniziato piu’ di sei mesi fa quando gli sono state recapitate alcune cartelle esattoriali relative alla sua azienda agricola in Sicilia. Debiti che l’uomo temeva di non poter pagare. Intanto in tarda mattinata il magistrato e i carabinieri del comando provinciale di Alessandria, sono tornati nella casa di via Cavoli a Solero per acquisire ulteriore elementi. Sembra confermato che domani sul corpo della donna sara’ effettuata l’autopsia.