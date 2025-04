Il Papa nella bara, casula rossa e rosario tra le mani: i funerali sabato 26 aprile

La sala stampa vaticana ha diffuso questa mattina le prime foto della salma di Papa Francesco. Il Pontefice, adagiato all’interno di una bara semplice in legno, ha il rosario tra le mani e indossa la mitra e una veste liturgica rossa, all’indomani della morte per ictus avvenuta all’interno del suo appartamento a Santa Marta. Accanto a lui le guardie svizzere e il cardinale Pietro Parolin.

Arrivano in Vaticano i cardinali per la prima congregazione. Sabato 26 aprile 2025 alle ore 10, primo giorno dei Novendiali, sul sagrato della Basilica di San Pietro sarà celebrata la Santa messa esequiale del Romano pontefice Francesco, secondo quanto previsto nell’Ordo Exsequiarum Romani Pontificis: così la Santa Sede in una nota. A presiedere la liturgia sarà il cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio cardinalizio. Potranno concelebrare: i patriarchi e i cardinali, che si troveranno, entro le ore 9, nella Cappella di San Sebastiano in Basilica, portando con sé la mitra bianca damascata; gli arcivescovi e i vescovi, che si troveranno, entro le ore 8.30, al Braccio di Costantino, portando con sé amitto, camice, cingolo e mitra bianca semplice; i presbiteri, che si troveranno, entro le ore 8.30, direttamente nel settore loro riservato in Piazza San Pietro, dove indosseranno l’amitto, il camice, il cingolo e la stola rossa che avranno portato con sé. Al termine della celebrazione eucaristica avranno luogo l’Ultima commendatio e la Valedictio, si legge nella nota, firmata da Diego Ravelli, arcivescovo titolare di Recanati e maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie. Nel testo si aggiunge che “di seguito il feretro del Romano pontefice sarà portato nella Basilica di San Pietro e da lì nella Basilica di Santa Maria Maggiore per la tumulazione”.

Tra coloro che prenderanno parte alle esequie, anche Donald Trump e la moglie Melania, Emmanuel Macron e consorte e Zelensky. Nel suo testamento l’annuncio della sepoltura nella Basilica Papale di Santa Maria Maggiore: le spese saranno coperte da un benefattore anonimo. Mercoledì la traslazione della salma a San Pietro per la preghiera dei fedeli. Il suo pontificato è durato 13 anni, dopo le dimissioni del predecessore Benedetto XVI.