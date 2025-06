Il sindaco Cacciatore è il nuovo segretario provinciale del PD: “Inizia una nuova storia”

Il sindaco di Santo Stefano Quisquina, Francesco Cacciatore, è il nuovo segretario provinciale del Partito Democratico. Il primo cittadino, sostenuto dall’area Bonaccini, ha superato la concorrenza di Giacomo Vivacqua che, in attesa dei risultati ufficiali, non sarebbe andato oltre il 45%.

Ecco le prime parole del neo segretario Dem, Francesco Cacciatore: “Con grande emozione sento il dovere di esprimere la gratitudine nei confronti di tutti i tesserati per la partecipazione, per l’entusiasmo e per tutta la loro passione. I miei complimenti a Giacomo Vivacqua a cui rinnovo la mia stima e che sono sicuro troverò al mio fianco in questo nuovo impegno.Oggi inizia una nuova storia, insieme lavoreremo per rendere il nostro Partito Democratico sempre più unito, aperto e capace di stare tra la gente, nelle piazze, nei circoli e nelle Istituzioni. Da domani si cammina insieme, avanti.”