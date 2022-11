In arrivo maltempo e temporali, allerta arancione su tutta la Sicilia

Allerta arancione in Sicilia. La Protezione civile Regionale ha pubblicato un avviso per rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido dalle 16 di oggi fino alle 24 di domani.

In particolare – si legge nel bollettino, “dalle prime ore di domani, per 24-36 ore, previste precipitazioni da sparse a diffuse, a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensita’, attivita’ elettrica e forti raffiche di vento.

Dal pomeriggio di domani, per 24-36 ore, previsti venti da forti a burrasca prevalentemente settentrionali o orientali. Mareggiate lungo le coste esposte”.

SI INVITA LA CITTADINANZA ALLA PRUDENZA

– Divieto di attività all’aperto per gli asili nido e le scuole di di ogni ordine e grado, pubbliche e private;

-Interdizione giardini pubblici, impianti sportivi all’aperto, aree giochi esterne, cimiteri e sottopassi;

– Interdizione e l’uso temporaneo dei locali interrati, seminterrati e bassi, in specie se in prossimità di alvei, sponde ed argini di torrenti e/o fiumi già oggetto di precedenti criticità e in particolare in tutta la zona del Viale Emporium (lato fiume Akragas);

-Sospensione di tutte le manifestazioni/eventi all’aperto, mercati rionali di merci varie;

– Ai residenti o domiciliati nelle aree già precedentemente vulnerate:

– Non spostarsi, durante i fenomeni temporaleschi, dai luoghi e dalle zone ritenute più sicure o comunque limitare gli spostamenti, ed evitare di percorrere strade soggette a frane;

-Non sostare su passerelle e ponti o nei pressi degli argini dei torrenti e dei corpi idrici in genere;

-Evitare di attraversare a piedi e con gli automezzi gli alvei dei corsi d’acqua;

-Evitare di occupare la carreggiata di strade che devono essere lasciate libere per il passaggio di eventuali soccorritori;

-Non occupare locali a piano strada o sottostanti il piano che strada ed in particolare evitare di utilizzarli per dormire la notte nelle aree ove è noto il rischio di allagamento/alluvione, soprattutto nei siti precedentemente vulnerati;

-Prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle Autorità attraverso,radio TV,Social Networks;

-Non sostare sui ponti o lungo gli argini o le rivedi un corso d’acqua in piena;

-Non sostare in aree soggette ad esondazioni o allagamento anche in ambito urbano;

-Non tentare di arginare la massa d’acqua -spostsrsi si piani superiori;

-Non percorrere un passaggio a guado o sottopassaggio durante e dopo un evento piovoso;

-Allontanarsi dalla località in caso avvertano rumori so sospetti riconducibili all’edificio;

-Allontanarsi in caso si ci accorga dell’apertura di fratture nel terreno o nel caso si avvertano rumori insoliti;

-Nel caso si debba abbandonare l’abitazione, chiudere il gas staccare l’elettricità non dimenticare l’animale domestico se c’è;

-Non sostare al di sotto di i una pendice rocciosa non adeguatamente protetta o argillosa;

-Allontanarsi dalle spiagge, dalle coste,dai moli;

-Non sostare non curiosare in aree dove vi è stata una frana o un’ alluvione;

-Evitare al verificarsi di precipitazioni intense il transito veicolare e pedonale al Villaggio Mosè, S Leone,Fiume Naro,Fiume Ipsas, Fiume Drago;

-Evitare al verificarsi di precipitazioni intense,il transito veicolare e pedonale in tutto il Viale Della Vittoria,Via Giovanni XXIII,Via XXV Aprile,Via Pietro Germi (Villaggio Mosè),usando in caso di estrema necessità percorsi alternativi.