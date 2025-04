In auto sulla Ss640 con un chilo di cocaina, arrestato 31enne

Viaggiava a bordo della sua auto lungo la strada statale 640 in possesso di oltre un chilo di cocaina. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato un 31enne albanese per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La sostanza, ricoperta da uno strato di caffè, era verosimilmente occultata nel tentativo di eludere eventuali controlli. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire ulteriori 140 grammi della medesima sostanza, suddivisi in tre involucri, oltre a due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e la somma contante di 400 euro, ritenuta provento dell’attività illecita.

Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento, è stato tradotto presso la locale Casa Circondariale “Pasquale Di Lorenzo”, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il Giudice per le Indagini Preliminari, in esito alla relativa udienza, ha convalidato l’arresto, disponendo per l’uomo la misura cautelare degli arresti domiciliari. Un importante risultato, quello conseguito: la sostanza sequestrata, infatti, se immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare circa 3.200 dosi, per un valore complessivo stimato di oltre 130.000 euro.