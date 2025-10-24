Apertura

In casa con la cocaina già suddivisa in dosi, indagato pusher di 16 anni 

Nei guai un ragazzino di soli 16 anni a Ravanusa, in casa aveva cocaina già suddivisa in dosi pronta per essere spacciata

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Pusher a soli sedici anni. Un ragazzino di Ravanusa è indagato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le forze dell’ordine hanno eseguito una perquisizione all’interno della sua abitazione, alla presenza dei genitori, trovando 7 grammi di cocaina già suddivisa in dosi pronta per essere immessa sul mercato.

Trovato anche materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione. Il giovanissimo è stato prima accompagnato al Malaspina e poi rimesso in libertà. Sulla vicenda indaga la procura dei Minorenni di Palermo. 

