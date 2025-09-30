Apertura

In fiamme camioncino dei panini a Porto Empedocle, indagini 

Un camioncino adibito alla vendita di panini è stato completamente distrutto da un incendio la cui natura è al vaglio degli investigatori

Pubblicato 24 secondi fa
Da Redazione

Notte di fuoco a Porto Empedocle. Un camioncino adibito alla vendita di panini è stato completamente distrutto da un incendio la cui natura è al vaglio degli investigatori. È successo nei pressi dell’istituto Pirandello, nel centro del paese.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e i poliziotti del commissariato Frontiera. I pompieri, dopo aver spento le fiamme, hanno messo in sicurezza l’area. Al via le indagini delle forze dell’ordine. Non è ancora chiara la causa dell’incendio ma al momento non viene esclusa alcuna ipotesi. 

