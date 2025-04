In fiamme l’auto di un 73enne davanti il McDonald’s, al via le indagini (VIDEO)

Notte di fuoco a Villaggio Mosè. L’automobile di proprietà di un 73enne – una Opel Corsa – è stata danneggiata da un incendio. Il rogo è divampato nella parte anteriore del veicolo. È successo lungo viale Leonardo Sciascia, in uno spiazzale utilizzato dai condomini di un palazzo nei pressi del McDonald’s.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e una pattuglia della Guardia di Finanza. Non è ancora chiara la causa che ha provocato l’incendio ma, secondo una prima ricostruzione, non sarebbero stati trovati elementi utili a sostenere la tesi del dolo. Bisognerà attendere la relazione dei pompieri per capire con esattezza cosa sia accaduto.