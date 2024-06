“Incassa 270mila euro di contributi Covid non dovuti”, imprenditore a processo

Il sostituto procuratore della Repubblica, Elenia Manno, ha disposto la citazione diretta a giudizio nei confronti di un imprenditore di Canicattì – Salvatore Lo Cicero, 42 anni – con l’accusa di indebita percezione di erogazioni pubbliche. L’imputato, difeso dall’avvocato Giacinto Paci, comparirà il prossimo 19 novembre davanti il giudice Giuseppe Sciarrotta per l’udienza predibattimentale. La vicenda risale al 2021. Secondo la procura di Agrigento l’imprenditore, che si occupa di commercializzare prodotti estetici, avrebbe attestato falsamente un crollo del fatturato nell’anno della pandemia per ottenere contributi Covid per un importo di 270 mila euro.