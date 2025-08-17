Incendiato l’uliveto dell’assessore Di Paola, indagini
Per il terzo anno consecutivo l'azienda agricola della famiglia dell'amministratore subisce danni provocati da piromani
L’uliveto di proprieta’ dell’assessore comunale di Sciacca, Simone Di Paola, e’ stato incendiato. Non e’ la prima volta che accade: per il terzo anno consecutivo l’azienda agricola della famiglia dell’amministratore subisce danni provocati da piromani.
“Per ogni ulivo che tenterete di uccidere, noi ne ripianteremo altri dieci – ha dichiarato Di Paola – ringrazio la comunita’ di Calamonaci, in particolare l’amministrazione comunale e l’assessore Perricone, per il tempestivo intervento”.
L’assessore ha ribadito la volonta’ di continuare a investire sul territorio senza arretrare di fronte alle intimidazioni. E’ stata presentata una denuncia contro ignoti e le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per individuare i responsabili.