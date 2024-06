Incendio distrugge magazzino a Santa Elisabetta, indagini

Notte di fuoco a Santa Elisabetta. Un magazzino con annessa cucina è stata danneggiato da un incendio. Le fiamme, in breve tempo, si sono propagate in tutta la struttura provocando ingenti danni. Non si conoscono le cause del rogo. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e i volontari di Cianciana.