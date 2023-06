Incidente a Zingarello, elisoccorso sul posto

Un brutto incidente stradale si è verificato in queste ore lungo la strada provinciale 71 in contrada Zingarello, ad Agrigento.

A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, una Jeep Compass e un Van Peugeot. Il conducente di uno dei due mezzi sarebbe in gravi condizioni.

Sul posto, oltre alla Polizia e ai sanitari del 118, è’ atterrato un elicottero che sta disponendo il trasferimento in ospedale del ferito.