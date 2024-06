Incidente stradale a Torre di Gaffe, ferito centauro

Incidente lungo la strada statale 115 in direzione Licata dopo il bivio Torre di Gaffe. Nel sinistro stradale, che pare essere autonomo, è rimasto coinvolto un centauro che guidava una una moto di grossa cilindrata.

Sul posto per i rilievi i carabinieri della sezione Radiomobile di Licata e la polizia che sta facendo viabilità. Non si conoscono le condizioni di salute del centauro che dovrebbe essere stato trasferito presso il nosocomio locale per le cure del caso.