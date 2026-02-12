Agrigento

Incidente stradale tra Aragona e Agrigento: due feriti in ospedale

I feriti sono stati trasferiti in ospedale per le cure necessarie

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione



Violento scontro lungo la strada statale 189 che collega Agrigento con Aragona. Due le auto coinvolte; feriti entrambi i conducenti dei due mezzi che sono stati trasferiti a bordo di un’ambulanza presso l’ ospedale San Giovanni di Dio per le cure necessarie.
Sul luogo lanciato l’allarme sono intervenuti oltre i sanitari del 118, la Polizia Municipale e una gazzella dei Carabinieri che si stanno occupando di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro stradale. I feriti non versano in pericolo di vita. Traffico rallentato ma non bloccato.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 5/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Catania

Colpo in banca ad agosto, due indagati (VIDEO)
Messina

Viola divieto di avvicinamento e minaccia l’ex moglie in presenza della figlia: arrestato
Agrigento

Agrigento, 2.3 milioni di euro per mettere in sicurezza e riaprire gli Ipogei
Palermo

Nascondeva un fucile modificato dentro il comodino: arrestato 19enne
Palermo

Traffico di droga, armi ed esplosivi: arrestato
Palermo

Estorsione, furto e uccisione di animali: arrestato 47enne
banner italpress istituzionale banner italpress tv