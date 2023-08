Incidente sulla Agrigento-Caltanissetta, cinque feriti tra cui un bambino

Un incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi lungo la strada statale 640 “Strada degli Scrittori” nei pressi dell’hotel Ventura di Caltanissetta. Il bilancio è di cinque feriti, tra cui un bambino. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, ben quattro veicoli: un furgone, un Suv una Fiat Punto e una Fiat Panda.

Sul posto gli operatori del 118 che hanno trasferito in ambulanza i feriti. Presente anche la polizia stradale che si sta occupando dei rilievi. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.