Incidente tra Ravanusa e Campobello, scontro auto-camion: due feriti

Incidente stradale questa mattina lungo la strada statale 557, tra Campobello di Licata e Ravanusa. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, un’auto e un camion. Il bilancio, secondo una prima ricostruzione, sarebbe di due feriti.

Entrambi i conducenti dei veicoli sono stati soccorsi, trasferiti in ospedale e medicati. I due hanno riportato traumi e lesioni giudicati guaribili in venti giorni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili urbani che si stanno occupando dei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.