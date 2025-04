Inferno di fuoco a Raffadali, incendio divampa in appartamento: evacuati i residenti 

Panico a Raffadali. Un grosso incendio è divampato questa mattina all’interno di un appartamento in via XXV Aprile, nel cuore del paese dell’Agrigentino. Il rogo si è propagato velocemente e ha interessato anche un magazzino adiacente. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenute diverse squadre di Vigili del fuoco, personale sanitario, carabinieri e polizia locale.

Un elisoccorso è stato fatto atterrare all’interno dello stadio comunale per l’eventuale trasferimento di feriti.

Secondo una prima ricostruzione, tutti i residenti nell’immobile sarebbero stati evacuati con successo. Le persone non sarebbero ferite ma sotto shock e intossicate dal fumo. I pompieri sono al lavoro da ore per mettere in sicurezza l’intera zona che è stata transennata e interdetta al passaggio. Non sono ancora chiare le cause dell’innesco dell’incendio.