“Installa telecamere nello studio senza autorizzazione”, dentista denunciato e multato 

Avrebbe installato un impianto di videosorveglianza nello studio dentistico senza però avere le necessarie autorizzazioni. A margine dell’accertamento, inoltre, la struttura sarebbe risultata priva del documento di valutazione dei rischi. Un quarantenne di Licata, titolare di uno studio dentistico, è stato così denunciato a piede libero. Lo scrive il quotidiano La Sicilia.

Nei suoi confronti anche sanzioni per oltre 7 mila euro. Il controllo è scattato negli scorsi giorni. I carabinieri dell’Ispettorato del Lavoro, unitamente ai militari della Compagnia di Licata, hanno effettuato un accertamento nello studio dentistico in città. Dall’ispezione è emerso il titolare della struttura aveva fatto installare un impianto di telecamere senza però le necessarie autorizzazioni oltre a non avere il documento di valutazione dei rischi.