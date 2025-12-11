Insulti sessisti sui social per l’assessore Savarino: “adesso basta, denuncio”

“Adesso basta. Sono giorni che ricevo sui social una valanga di messaggi che hanno superato ogni limite”. La denuncia arriva dall’assessore regionale all’ambiente e al territorio Giusi Savarino stanca di ricevere sui social insulti sessisti, offese gratuite sulla sua persona, diffamazioni gravi e commenti sgradevoli sul suo aspetto fisico, ha deciso di denunciare.

“Accuse infamanti lanciate con la violenza di chi pensa di potere colpire senza conseguenze. Un fiume di odio e di volgarità che non si ferma davanti a nulla, nemmeno alla decenza più elementare, che travolge ogni confine di civiltà e rispetto”, dichiara l’assessore Savarino che continua: “Sono sempre stata aperta al confronto politico, anche aspro. Le critiche alle mie scelte, al mio operato, fanno parte della democrazia e le accolgo. Ma dinnanzi a quello che sta accadendo in questi giorni è arrivato il momento di dire basta: il sessismo non è un’opinione, la diffamazione non è libertà di espressione, la violenza verbale non è “così va il mondo”. Non lo accetto come donna, perché questi attacchi sono violenza contro le donne. Non lo accetto come cittadina di uno Stato che dovrebbe essere civile. Non lo accetto come rappresentante delle istituzioni, perché non posso permettere che passi il messaggio che tutto questo sia normale. E non lo accetto come madre. Mio figlio legge quegli insulti. Vede sua madre umiliata, offesa, diffamata pubblicamente. E ne viene ferito, profondamente, insieme a me. Non è giusto che un ragazzo debba assistere a tutto questo. Non è giusto che debba crescere pensando che l’odio sia qualcosa di normale, di inevitabile, di accettabile”, dice la Savarino che ha deciso di rivolgersi ai suoi legali, perché “chi insulta, diffama e offende deve sapere che esiste un limite e che quel limite è stato ampiamente superato. Ho dato mandato di procedere contro i responsabili. Eventuali risarcimenti li devolverò ad associazioni che combattono la violenza contro le donne, perché è esattamente di questo che stiamo parlando”.

LA NOTA DI SOLIDARIETA’ DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE, RENATO SCHIFANI

“Esprimo totale solidarieta’ all’assessora Giusi Savarino per gli attacchi violenti che sta subendo sui social: insulti sessisti, offese gratuite e gravi diffamazioni che nulla hanno a che vedere con il confronto politico e che rappresentano una forma inaccettabile di violenza”. Lo dice il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani. “Il dibattito democratico – aggiunge – si fonda sul rispetto, le critiche fanno parte della politica, ma esiste un limite invalicabile: quello della dignita’ umana e dell’onorabilita’ personale. Gli attacchi che colpiscono l’assessora come donna e con accuse volgari e infamanti sono un vulnus alla civilta’ del confronto pubblico. Non possiamo tollerare che l’odio online diventi normale, ne’ che le donne in politica continuino a essere bersaglio privilegiato di violenza verbale e sessismo. Per questo sostengo pienamente la decisione di tutelare la propria dignita’ nelle sedi opportune, e’ un atto di responsabilita’ verso se stessa, la sua famiglia e tutte le donne che subiscono violenza”