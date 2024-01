Intimidazione a Burgio, tagliati 8 alberi di ulivo nella proprietà di assessore comunale 

Raid nelle campagne di Burgio, nell’agrigentino. Ignoti malviventi sono entrati in azione di notte e hanno tagliato otto ulivi nel terreno di proprietà dell’assessore comunale Calogero Piazza. A fare la scoperta è stato lo stesso membro della giunta che ha denunciato l’accaduto ai carabinieri della locale stazione. L’azione avrebbe le caratteristiche di una intimidazione. “Un gesto – dichiara l’Assessore – che mira a colpire l’incolumità psicologica mia e della mia famiglia e che, di riflesso, punta alla destabilizzazione dell’Amministrazione comunale. Sono tranquillo e sicuro del lavoro che stiamo svolgendo e questi atti vili e meschini di certo non fermeranno il mio operato”.

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Burgio, Enzo Galifi: “Questi episodi – ha commentato il primo cittadino – di inaudita gravità per una comunità che vuole cambiare passo, vanno condannati con fermezza. A nome della Giunta, del Presidente del Consiglio e del Consiglio Comunale, invito l’Assessore Piazza ad andare avanti a testa alta e a non arretrerà di un passo nell’opera meritoria che sta compiendo per garantire il progresso che Burgio merita. Confidiamo nel lavoro delle forze dell’Ordine che ringraziamo per la collaborazione nella tutela quotidiana del territorio”.