Intimidazione a consigliere comunale a Burgio, tagliati 17 alberi di ulivo

Diciassette piante di ulivo sono state rase al suolo in un appezzamento di terreno di proprietà del consigliere comunale di Burgio, Salvatore Corrao. A denunciare l’accaduto ai carabinieri, subito dopo la scoperta, è stato lo stesso rappresentante della piccola cittadina in provincia di Agrigento.

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco, Enzo Galifi, che ha così commentato: “Il Sindaco, l’Amministrazione Comunale e i Consiglieri Comunali esprimono la più ferma condanna per il vile atto intimidatorio perpetrato nei confronti del nostro consigliere comunale, Salvatore Corrao. Simili gesti, probabilmente tesi a minare la serenità e l’impegno delle istituzioni locali, non troveranno mai spazio nella nostra comunità che dovrà continuare a fondarsi sul rispetto del prossimo, sulla legalità e sulla partecipazione democratica. A nome di tutta la cittadinanza, ribadiamo il nostro pieno sostegno al consigliere Corrao e rinnoviamo il nostro impegno quotidiano nella difesa dei valori civili e democratici che ci uniscono. Di fronte a questi atti non possiamo che continuare a credere nei principi di giustizia e trasparenza che guidano la nostra azione. iamo sicuri che questo gesto non scalfirà minimamente l’operato di Salvatore che, di certo, continuerà ad agire per il bene di Burgio.”