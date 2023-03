La Commissione regionale antimafia a Favara, al via le audizioni: “Contrastare cultura dell’indifferenza”

Foto di Sandro Catanese

La Commissione regionale antimafia si riunisce a Favara. Al via questa mattina le audizioni dei vertici istituzionali della provincia di Agrigento e dell’autorità giudiziaria. Il presidente della Commissione, il deputato Antonello Cracolici, arrivano al municipio di Favara ha dichiarato: “Dobbiamo contrastare la cultura dell’indifferenza”. Le audizioni seguiranno un preciso calendario. In questo momento sono riuniti davanti la Commissione regionale il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza composto dal Prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, dal Questore Emanuele Ricifari, dal colonnello Vittorio Stingo, dal comandante provinciale della Guardia di Finanza, Rocco Lopane, e dai vertici della Direzione Investigativa Antimafia.