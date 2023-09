La morte dei due autisti di Favara, indagato il conducente del camion

La Procura di Rieti ha chiuso le indagini sull’incidente stradale, avvenuto nella notte tra il 14 e il 15 settembre sull’autostrada A1 all’altezza di Fiano Romano, in cui hanno perso la vita Alberto Vella di 34 anni e Daniel Giudice di 32, gli autisti del bus della “Patti tour” di Favara, con a bordo 49 migranti. Nel registro degli indagati, per le ipotesi di reato di omicidio stradale e lesioni personali colpose, è iscritto il conducente del camion con rimorchio contro il quale si è schianto il pullman. Dalle indagini sarebbe emerso che il rimorchio che era posteggiato in modo non corretto, senza luci né segnalazioni, lungo la corsia di emergenza dell’autostrada da cui sporgeva.

Dopo l’impatto il bus, con i 49 migranti a bordo che dovevano essere trasferiti in Piemonte, ha sbandato e si è ribaltato. Dagli esami è emerso che i due autisti di Favara non avevano assunto né alcool né altre sostanze che alterano la lucidità. Oggi pomeriggio nella chiesa Madre a Favara, nell’Agrigentino, saranno celebrati i funerali dei due autisti. In città, così per come disposto dal sindaco Antonio Palumbo, sarà lutto cittadino.

“È così che vogliamo ricordarvi, insieme e sorridenti. Ovunque andremo vi porteremo dentro i nostri cuori per sempre. Buon viaggio, cari ragazzi”. Queste le parole della ditta Pattitour postando una foto dei due ragazzi a bordo del pullman.