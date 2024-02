La protesta degli agricoltori arriva ad Agrigento: un corteo di 50 trattori sotto i Templi (vd,ft)

La protesta di agricoltori e allevatori, che in questi giorni si sta espandendo a macchia d’olio in diversi Paesi europei, arriva anche ad Agrigento. Un corteo di trattori, composto da almeno cinquanta mezzi pesanti proveniente da Naro, Canicattì, Palma di Montechiaro, Racalmuto e Favara, è partito da Licata sfilando lungo la strada statale 115 fino alla rotonda Giunone di Agrigento. Gli agricoltori, stanno protestando contro misure pensate per rendere maggiormente sostenibile il settore agroalimentare, ad esempio imponendo la sospensione delle attività per permettere al terreno di riposare. Gli agricoltori chiedono più tutela del Made in Italy, e si oppongono all’aumento del prezzo del gasolio. A presidiare il corteo, proprio sotto il tempio di Giunone, la polizia di Stato.

Il prefetto di Agrigento, Filippo Romano, dopo aver incontrato una delegazioni dei manifestanti che la scorsa settimana ha fatto un sit-indavanti la prefettura, ha scritto al ministero delle imprese e del made in Italy. L’imposizione di controllo sui prodotti esteri, l’equità di prezzo tra i prodotti naturali e quelli sintetici, senza che vi sia un ribassamento del costo di cibi realizzati in laboratorio per renderli maggiormente appetibili sul mercato, l’abolizione dell’Irpef per i coltivatori diretti e l’abolizione delle accise sul carburante agricolo. Questi i temi sui quali il prefetto ha richiamato l’attenzione.