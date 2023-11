“La sanità agrigentina è di buon livello nonostante criticità”, l’intervista al manager Zappia

“La sanità agrigentina è tra i primi posti in Sicilia con professionisti eccellenti. Nonostante le tante criticità la nostra è una sanità di buon livello.” Cosi Mario Zappia commissario straordinario dell’Asp di Agrigento a margine di una conferenza convocata per fare il punto sulla salute degli ospedali agrigentini. Al centro della discussione di oggi dati e non opinioni; il commissario Zappia ha mostrato i dati pubblicati da AGENAS che tramite il PNE (Programmazione nazionale esiti) realizza il lavoro di monitoraggio e analisi delle cure erogate in Italia, negli ospedali pubblici e privati accreditati. Durante la lettura dei dati emerge che “per i problemi di infarto la nostra provincia si colloca al secondo posto in Sicilia, rispetto alle 9 provincie, stessa cosa per quanto riguarda l’intervento per una frattura al femore, la cardiologia di Sciacca risulta essere nella top ten dei migliori ospedali per interventi che fanno riferimento all’angioplastica.“

Nell’Agrigentino in questi giorni è scattata l’“emergenza Ortopedia” dettata proprio dalla mancanza di medici: al Giovanni Paolo II a Sciacca, sono state sospese tutte le attività ortopediche d’urgenza mentre al San Giovanni di Dio le attività ortopediche in urgenza rimangono sospese dalle 20 alle 8. “I medici non scappano solo da noi, i medici fanno la scelta di andare nel privato e noi non possiamo che accettarla. Quello che stiamo cercando di fare è di reclutare medici, due li abbiamo trovati, nel frattempo in ortopedia è ritornato il dottore Giuseppe Tulumello che si sta assumendo tutte le responsabilità insieme ad altri quattro medici per garantire assistenza nel reparto”.

Nei giorni scorsi, viste le continue criticità nei vari ospedali di Agrigento, Canicattì, Licata e Sciacca, l’assessore regionale Volo aveva convocato all’Ars il Commissario Zappia. “Mi aspettavo una convocazione su dati e l’assessore ha condiviso con noi le difficoltà che abbiamo”.