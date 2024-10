La truffa del finto carabiniere, novantenne scopre tutto e chiama le forze dell’ordine 

Il copione è ormai consolidato. La chiamata di un finto carabiniere ad anziani del luogo che annuncia i soliti guai giudiziari del figlio prospettando una rapida soluzione: la consegna di soldi. È andata male questa volta alla banda che da mesi tenta di truffare le persone più fragili in provincia di Agrigento.

L’ultimo episodio si è verificato a Menfi dove una ottantasettenne ha ricevuto la famosa chiamata dal finto maresciallo che le spiegava come il figlio avesse causato un grave incidente ma che per tirarlo fuori dai guai avrebbe dovuto consegnare duemila euro. A scoprire il tentativo di truffa è stato però il marito della pensionata, un novantenne che ha chiamato i “veri” carabinieri non appena ha fiutato il raggiro. Al via le indagini per risalire all’identità dei malviventi.