L’addio a Carmelo Vella, l’insegnante di 43 anni deceduto in un incidente stradale 

Lacrime e commozione per l’ultimo saluto a Carmelo Vella, l’insegnante di 43 anni deceduto nelle scorse ore dopo essere rimasto coinvolto in un tragico incidente stradale. I funerali del giovane professore si sono celebrati questo pomeriggio nella chiesa di Maria Ausiliatrice davanti ad una folla di persone. Un profondo e rispettoso silenzio è stato squarciato da un lungo applauso all’uscita del feretro. Alla cerimonia funebre, oltre ai familiari e agli amici, erano presenti anche gli alunni del professore Vella. I giovani allievi hanno anche letto una lettera durante le esequie.

La città di Canicattì, dove oggi è stato proclamato il lutto cittadino, si stringe nel dolore per la perdita di Carmelo, uno stimato professionista ben voluto da tutti. Vella è rimasto coinvolto in un tragico incidente avvenuto lungo la strada statale 115, in territorio di Porto Empedocle, nella giornata di venerdì. Le sue condizioni sono fin da subito apparse critiche e, dopo un primo ricovero all’ospedale di Agrigento, era stato trasferito al Civico di Palermo. Nelle scorse ore il tragico epilogo.