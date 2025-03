Ladri aprono cassaforte e portano via fucili e pistole da agriturismo, denunciati padre e figlio 

Nessun oggetto di valore, tra oro e preziosi, è stato toccato se non le armi custodite all’interno di una cassaforte. Ladri in azione in un agriturismo in una zona di campagna di Naro. Ai malviventi, entrati dopo aver forzato un infisso, è bastato soltanto rovistare tra i cassetti dei comodini e trovare la chiave. La cassaforte è stata aperta, dunque, con estrema facilità e dal suo interno sono stati rubati una decina di fucili, due pistole e il relativo munizionamento.

A fare la scoperta sono stati padre e figlio, titolari della struttura (e delle armi) che hanno immediatamente chiamato i carabinieri. A finire nei guai, in attesa che i ladri vengano individuati e assicurati alla giustizia, sono stati però gli stessi proprietari. Nei loro confronti è scattata una denuncia per omessa detenzione di armi e la contestuale richiesta per il ritiro del porto d’armi. Un furto comunque decisamente particolare alla luce del fatto che i ladri non hanno portato via null’altro di valore se non fucili e pistole. Quasi come se avessero le idee ben chiare. Il colpo, infine, non è stato tra i più complessi. È bastato loro girare una chiave a aprire la cassaforte.