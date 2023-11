Ladri in azione a Montallegro e Caltabellotta: svaligiate due tabaccherie 

Ladri in azione nella stessa sera in due tabaccherie a Montallegro e Caltabellotta. Quattro malviventi sono riusciti a mettere a segno due furti a distanza di poche ore. Il primo episodio è avvenuto lungo la strada statale 115, alla stazione di servizio Eni. I ladri, dopo aver forzato la porta di ingresso, hanno fatto irruzione nel tabacchino portando via stecche di sigarette e 300 euro in monete.

Poi la fuga verso il nuovo obiettivo. Il secondo esercizio commerciale svaligiato si trova in contrada Martusa, a Caltabellotta. Anche in questo caso, i malviventi hanno forzato l’ingresso e una volta dentro hanno rubato il registratore di cassa al cui interno vi erano 600 euro. Al via le indagini dei carabinieri dopo le denunce presentate dai proprietari. Nel primo furto le telecamere di sorveglianza hanno ripreso interamente il furto.