Apertura

Ladri in negozio di abbigliamento per bambini, rubata la cassa con i soldi 

Ladri in azione in un negozio di abbigliamento per bambini lungo Corso Garibaldi, a Canicattì

Pubblicato 52 minuti fa
Da Redazione

Ladri in azione a Canicattì. Ignoti malviventi, dopo aver forzato la saracinesca, sono riusciti ad intrufolarsi in un negozio di abbigliamento per bambini lungo Corso Garibaldi. Una volta dentro si sono diretti verso il registratore di cassa, all’interno del quale erano custoditi i soldi, portandolo via. Poi la fuga.

Il colpo è avvenuto in piena notte. Il bottino è ancora in corso di quantificazione. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Canicattì. Al vaglio degli investigatori eventuali immagini di telecamere che insistono nella zona. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 2/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Palermo

Aggredisce la compagna e ferisce il suocero, arrestato 25enne
Agrigento

Maltempo, riapre la tratta ferroviaria Caltanissetta-Agrigento
Caltanissetta

Hashish suddiviso in dosi e soldi contanti, arrestato pusher
Politica

Ciclone Harry, la deputata Ida Carmina: “Stato di emergenza per aiutare popolazione”
Apertura

“Vicino a Cosa nostra agrigentina”, confiscati 13 milioni di euro a imprenditore
Apertura

La mafia e la stidda nell’agrigentino, 7 condanne
banner italpress istituzionale banner italpress tv