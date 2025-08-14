Apertura

Ladri “visitano” bar-tabacchi a Ravanusa, portati via 1.700 euro 

Una volta entrati nell’esercizio commerciale hanno rovistato dappertutto riuscendo a portare via 1.700 euro tra banconote e monete che erano custoditi nella cassa

Pubblicato 52 minuti fa
Da Redazione

Ladri in azione a Ravanusa. Ignoti malviventi hanno fatto “visita” ad un bar-tabacchi lungo la strada statale 557. Una volta entrati nell’esercizio commerciale hanno rovistato dappertutto riuscendo a portare via 1.700 euro tra banconote e monete che erano custoditi nella cassa.

Poi la fuga. A fare la scoperta è stato il titolare del bar, un trentottenne di Canicattì. Al via le indagini dei carabinieri della stazione di Ravanusa per individuare i responsabili. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere di sorveglianza.

