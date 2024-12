Ladri “visitano” negozio di animali nel giorno di Natale, danni per 12 mila euro 

Ladri in azione a Sciacca. Ignoti malviventi hanno fatto “visita” allo “Zoo Service”, un negozio in contrada Bordea che commercializza prodotti per animali. Il furto è stato messo a segno nel giorno di Natale. Lo scrive il quotidiano La Sicilia. I balordi, una volta dentro, hanno portato via 1.200 euro in contanti dalla cassa automatica.

I ladri hanno portato via anche altro denaro e materiale provocando un danno che, secondo una prima stima, ammonterebbe a circa 12 mila euro. Poi la fuga. A fare la scoperta è stato il responsabile del punto vendita a cui non è rimasto altro che chiamare le forze dell’ordine. Al via le indagini per risalire agli autori del colpo. La procura di Sciacca ha aperto un fascicolo d’inchiesta ipotizzando il reato di furto.