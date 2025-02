L’Akragas cade anche a Scafati: prosegue l’agonia

Altra domenica amara per l’Akragas, che esce sconfitto dallo stadio “Comunale 28 Settembre” di Scafati, dove i padroni di casa della Scafatese si impongono con un risultato netto di 3-1.

La formazione biancazzurra ha resistito quasi un tempo, contenendo la determinazione dei campani fino al 39’ quando Foggia ha sbloccato il risultato.

Nella ripresa, all’11’, Neglia firma il raddoppio. La rete di Lo Faso, al 20’, la sua seconda stagionale, dà solo l’illusione di poter rimontare perché al 28’ Santarpia allunga nuovamente siglando il definitivo 3 a 1.

Per l’Akragas, che si avvia mestamente verso la retrocessione diretta, piove sul bagnato per l’infortunio di Palazzolo che è stato costretto a lasciare il campo oltre l’espulsione di Rechichi (per lui un rosso diretto) per proteste.

(Foto di Giovanni Petrosino, Ufficio Stampa Scafatese 1922)