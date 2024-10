L’Akragas sfiora l’impresa, Sowe spegne i sogni

L’Akragas ferma la capolista Scafatese accarezzando, per quasi ottanta minuti anche l’illusione del successo. Un risultato giusto, alla luce di quanto visto in campo, maturato grazie alle reti di Palazzolo nel primo tempo e di Sowe nella ripresa.

PRIMO TEMPO

La Scafatese, accompagnata da un nutrito gruppo di tifosi, si presenta subito aggressiva e compatta, difficile per l’Akragas ragionare nei primi minuti. Il primo squillo, però, a 9’ è di Lo Faso che prova un paio di dribbling prima di calciare da posizione molto defilata tra le braccia di Becchi. Al 18’ Palazzolo calcia altissimo sulla traversa.

Al 20’ l’Akragas passa in vantaggio con Palazzolo che sfrutta un batti e ribatti in area di rigore e infila l’incolpevole Becchi.

La partita si fa nervosa, gli ospiti provano a ripartire ma l’Akragas gioca sulle ali dell’entusiasmo e al 30’ sfiora il raddoppio con Leveh che gira alto, di testa, da pochi passi.

Al 37’ la Scafatese sfiora il pareggio con Lancioni che calcia al lato da buona posizione.

SECONDO TEMPO

All’ingresso in campo, mister Fabiano opera due cambi, mandando in campo Vacca e Sowe per il nervosissimo Lancioni e Armeno nel tentativo di riequilibrare l’incontro mentre al 10’ Bonfatto perde Lo Faso per infortunio.

Al 18’ la difesa biancazzurra si salva con affanno sull’avanzata degli ospiti con Rechichi che respinge la conclusione di Gagliardi. Al 21’ Foggia gira di testa ma la conclusione è imprecisa. La pressione dei gialloblù aumenta, Fabiano porta molti uomini in area di rigore e al 33’ arriva il pari con Sowe alla prima vera conclusione nello specchio della porta di Dregan.

Finisce dopo sei minuti di recupero. Per l’Akragas un pari che vale quanto una vittoria contro la capolista che finora aveva conosciuto soltanto successi.

IL TABELLINO

AKRAGAS 1 – SCAFATESE 1

Marcatori: 20’ pt. Palazzolo, 33’ st Sowe

AKRAGAS (4-3-3): Dregan 6; Da Silva 6, Rechichi 6, Di Stefano 6.5 (37’ st Prestigiacomo), Di Rienzo; Sinatra 6 (24’ st Santapaola), Meola 6, Palazzolo; Grillo 6, Lo Faso 6 (11’ st Violante 5), Leveh 5 (39’ st Garufo sv). A disp.: Gerlero, Portella, Centorbi, Riggio, Santapaola, Ferrigno. All. Bonfatto 6

SCAFATESE (4-3-3): Becchi; Di Paola, Altobello, Markic 6, Santarpia 6; Aliperta 6 (21’ st Albadoro 6), Armeno 5.5 (1’ st Vacca 6), Potenza 6 (43’ st Esposito); Foggia 5.5, Gagliardi 6 (31’ st Colley), Lancioni 5.5 (1’ st Sowe 7). A disp.: Ascioti, Chiariello, Cham, Ndow. All. Fabiano 6

Arbitro: Lotito di Cremona

Assistenti: Crippa-Molino

Note: ammoniti: 12’ st Grillo, 20’ st Sinatra, 23’ st Di Stefano, 27’ st Rechichi, 40’ st Altobello

Angoli: 0-5

Recupero: 2-6