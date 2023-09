L’Akragas si riscatta, Gioiese battuta in trasferta

L’Akragas conquista la prima vittoria in campionato e riscatta la brutta prestazione dell’esordio. Sul campo neutro di Palmi, i biancazzurri di Marco Coppa hanno battuto la Gioiese per uno a zero grazie alla rete messa a segno da Trombino al 27′ del primo tempo.

E’ stata una partita ben giocata dall’Akragas che solo nel finale, con gli avversari in dieci uomini per l’espulsione di Ruffino, ha rischiato di subire un clamoroso pareggio evitato dalla prodezza di Sorrentino.

Al contrario, la squadra di Coppa deve recriminare per il gran numero di palle gol sprecate da Litteri e compagni, soprattutto nella seconda parte di gara, quando ha potuto spesso agire in contropiede.

Da segnalare gli infortuni di Echeverria e Petrucci e la necessità di risparmiare Llama, entrato nel finale, alle prese con qualche lieve problema muscolare.

Tutti abbondantemente sopra la sufficienza i voti per i “giganti”, sui quali spiccano le ottime prestazioni di capitan Cipolla e di Mannina, impiegato come centrocampista.

L’Akragas tornerà in campo mercoledì 20 settembre, allo stadio Esseneto, nel turno infrasettimanale che la vedrà ospitare il Città di Sant’Agata.

IL TABELLINO:

GIOIESE: Ammirati; Di Leo, Ruffino, Monteleone, Orazzo, Toskic, Baumwollspinner, Maresca, Guerrisi, Mateucci, Moscardi. A disp.: Ianni, D’Aleo, Gucciardi, Scalon, Inzerillo, Sofrà, Ficarra, Basile, Ganassi, Rizzo, Basile, Belluzzi, Romano. All. Caridi

AKRAGAS (4-3-1-2): Sorrentino; Petrucci (52′ Ruffino), Rechichi, Cipolla, Mannina; Scandurra (49′ Baio), Sanseverino, Echeverria (18′ Pantano); Di Mauro; Litteri (82′ Llama), Trombino (60′ Marrale). A disp.: Busà, Crisiglione, Bruno, Scozzari. All. Coppa.

ARBITRO: Coppola di Castellammare di Stabia (Monaco-Minichiello).

MARCATORI: 27′ Trombino.

NOTE: Ammoniti Baumwollspinner, Ruffino (G), Sanseverino, Pantano, Marrale, Mannina. Espulso Ruffino (G) al 76′.