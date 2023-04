L’Akragas stende l’Enna 1-0 e ipoteca la Serie D

Una vittoria pesantissima. L’Akragas stende di misura l’Enna, nello scontro diretto tra le due capoliste, e ipoteca la promozione in Serie D. Tre punti fondamentali che permettono ai biancazzurri di conquistare nuovamente la vetta in classifica in solitaria a 180 minuti dalla fine del campionato. A decidere il big match dell’Esseneto, che ha fatto registrare il record stagionale di spettatori, è stata una magia di Mansour al quinto minuto di gioco.

Akragas che avrebbe anche le occasioni per raddoppiare con Garufo prima e Semenzin. Alla ripresa la musica cambia e l’Enna attacca da subito e prende il predominio del campo anche grazie all’espulsione di Garufo. Parità numerica ristabilita prima del triplice fischio con il secondo giallo per Zappalà. Il match si è concluso dopo cinque minuti di recupero davanti con gli spettatori dill’Esseneto in visibilio.

Foto di Angelo Gelo

28ª GIORNATA

Akragas – Enna 1-0

Casteldaccia – San Lorenzo 0-2

Nissa – Leonfortese 2-3

Marineo – Misilmeri 0-0

Parmonval – Cus Palermo 1-4

Favara – Gela 3-1

Mazarese – Castellammare 3-4

Sciacca – Mazara 1-0