L’Akragas torna a fare punti, pari con il Locri

L’Akragas strappa un pari al Locri e torna a fare punti in campionato. Davanti al proprio pubblico, i biancazzurri hanno dovuto rimontare due volte lo svantaggio e sono riusciti a resistere agli assalti finali degli ospiti.

LA PARTITA

I biancazzurri iniziano con grande timore il loro match, spesso il pallone appare con una sfera incandescente ai piedi dei giocatori che, in preda alla paura, spazzano senza criterio regalando così il pallino del gioco agli avversari. I granata sono subito aggressivi. Il primo tentativo è di Ficara che dal limite, sfiora il palo alla destra di Dregan, salvato dalla deviazione di un compagno di squadra. Al 7’ Fangwa, sopreso dal mancato intervento di Dregan, cicca il pallone da due passi graziando l’estremo difensore biancazzurro. Al 15’ il portiere si riscatta su La Rosa salvandosi in angolo e poi sul tiro di Leveque, respinto con difficoltà. Al 20’ l’Akragas si fa vedere dalle parti di Donini che respinge, con i pugni, una forte conclusione di Lo Faso. Un minuto più tardi Di Stefano anticipa tutti ma manda alle stelle da buona posizione.

Al 24’ la partita si accende improvvisamente. Leveque va a spasso al limite dell’area ed ha il tempo di mirare e superare Dregan proteso in tuffo. E’ il vantaggio che dura però un giro di lancette. Alla ripresa, Di Stefano si fa trovare libero in area di rigore e deposita il pallone alle spalle di Donini. Punti nell’orgoglio, i ragazzi di Favarin cambiano letteralmente pelle e si lanciano in avanti.

Al 26’ Lo Faso dribbla tutti e dal fondo colpisce il palo con Palazzolo e Tuccio che si ostacolano e vicenda e non riescono a spingere il pallone oltre la linea. Al 43’ Palazzolo colpisce di testa da pochi passi, palla alta.

Nella ripresa gli ospiti riprendono giocando controllando il gioco e stringendo i padroni di casa nella propria metà campo. All’8’ Fangwa impegna Dregan con una improvvisa girata dal centro dell’area di rigore. Al 10’ il Locri torna avanti con Simonetta che dal limite dell’area lascia partire un tiro che bacia la parte inferiore della traversa e si insacca alle spalle dell’estremo difensore akragantino. L’Akragas subisce il colpo e riprova a spingersi avanti alla ricerca del pari ma senza esito. Al 21’ sono invece i granata ad andare vicini al tris con Fangwa e Leveque che mancano l’appuntamento con il gol. Al 35’ arriva invece il pari dell’Akragas con Rechichi che è il più lesto a scagliare il pallone in porta dopo un paio di tentativi ad allontanare da parte della difesa granata. La partita si riaccende, entrambe le squadre provano a vincerla. Negli ultimi minuti il Locri cinge d’assedio l’area di rigore akragantina che si salva dopo alcuni tentativi.

Si chiude in parità dopo quattro minuti di recupero.

IL TABELLINO

AKRAGAS 2 – LOCRI 2

Marcatori: pt 24’ Leveque, 25’ Di Stefano; st 10’ Simonetta, 35’ Rechichi

AKRAGAS (5-3-2): Dregan 5.5; Rechichi 6, De Marino 6, Da Silva 5 (32’ st Violante), Gningue 6.5, Di Stefano 6.5; Salvia 5 (20’ st Meola 6), Sinatra 6 (20’ st Santapaola 6), Palazzolo 6; Lo Faso 6 (41’ st Christopoulos s.v.), Tuccio 6. A disp.: Gerlero, Di Franco, Risso, Di Modugno, Ferrigno. All. Favarin 6.5.

LOCRI (4-3-3): Donini 6; Scarfiello 6, V. Aquino 5, D. Aquino 6 (1’ st Pantano 6), Chiricosta 6 (29’ st Aprile 6); Zucco 6 (41’ st Gualtieri s.v.), La Rosa 6.5, Simonetta 7; Leveque 7.5, Ficara 6 (15’ st Carnovale 6), Fangwa 6.5. A disp.: Lauritano, Pipicella, Emmanouil, Morrone, Tiganj. All. Zito 6.

Arbitro: Vigo di Lodi 6

Assistenti: Fechetta-Lanfredi Sofia.

Ammoniti: 9’ pt Da Silva, 40’ pt Chiricosta; st 29’ Palazzolo, 49’ Stantapaola

Angoli: 4-9

Recupero: 1-4