L’Akragas vince anche contro il Ragusa: Scozzari regala il terzo successo consecutivo 

E sono tre. L’Akragas vince anche contro il Ragusa e conquista la terza vittoria di fila in campionato. A regalare i tre punti alla squadra di mister Coppa è Simone Scozzari con un gol ad apertura del secondo tempo. Un successo importantissimo per gli agrigentini che, dopo l’esordio shock contro il Licata, hanno sempre vinto. Il successo sul Ragusa è il terzo di fila e tutti con il minimo scarto. Tre punti fondamentali per il cammino del Gigante. L’Akragas domenica prossima ospiterà all’Esseneto la corazzata Trapani nella gara valida per la quinta giornata di campionato.

RISULTATI 4ª GIORNATA

Città di Sant’Agata – Real Casalnuovo 2-1

Lamezia Terme – Acireale 2-1

Trapani – Vibonese 1-0

Gioiese – Canicattì 0-2

Portici – Sancataldese 1-1

Ragusa – Akragas 0-1

San Luca – Reggina 0-0

Licata – Locri 1-0

Siracusa – Nuova Igea 1-0