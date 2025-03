L’assessore Di Mauro verso le dimissioni? Schifani: “Se confermate ne prenderò atto”

“L’assessore Di Mauro ha detto di essere pronto alle dimissioni. Non ho parlato con lui di questo fatto. Girano notizie su dimissioni ma non posso né confermare e nemmeno smentire. Se lui assumerà questa determinazione, nella correttezza che lo contraddistingue, me lo comunicherà”. Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, parlando nel corso di una conferenza stampa a Palazzo d’Orleans, a Palermo.

“Il suo è un assessorato complesso – prosegue – per il quale lui si è prestato tanto. Sono temi che rendono la gestione di quell’assessorato molto impegnativa. Lui però non si è mai sottratto né al confronto e nemmeno all’impegno. Prenderò atto delle sue decisioni, laddove fossero irrevocabili, cercherò di andare avanti. Il dialogo con i miei assessori, dei quali vado fiero, è un patrimonio”.