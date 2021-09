L’assessore Razza in visita all’Hub: “Ottimo lavoro sui vaccini, Agrigento esempio per le altre province”

Le parole dell’assessore Razza. “Questo hub è un punto di riferimento per il territorio e non ci si sarebbe attesi che ad Agrigento si potesse arrivare a numeri cosi importante. Il merito è dei cittadini, degli operatori e di questa Asp. Non ci dobbiamo accontentare e il mio appello è a chi è indietro. Non possiamo rallentare la vita economica e sociale della Sicilia. Se siamo in zona gialla è per il numero alto di ricoveri che sono largamente il frutto di un numero basso di vaccinati. Agrigento sia esempio per tutte le province. Se nel mese di settembre non dovesse retrocedere la curva dei contagi, e contestualmente non alzarsi il numero dei vaccini, allora la situazione potrebbe diventare preoccupante. Abbiamo lavorato ad un piano per la vaccinazione nelle scuole e siamo tra le Regioni che hanno vaccinato di più in questo ambito. I ragazzi hanno diritto ad andare a scuola e dobbiamo evitare il ricorso alla didattica a distanza. La provincia di Agrigento sta facendo un ottimo lavoro e questo dinamismo spero sia una rinascita per il sistema sanitario di questa provincia che ha bisogno di risorse umane e investimenti ma anche di credere in se stesso.”

Gaetano Mancuso, direttore sanitario Asp Agrigento. “Oltre ad avere implementato l’attività vaccinale nei comuni dove si erano registrate rimostranze abbiamo anche attivato iniziative come ad esempio quella di andare a creare le condizioni per vaccinare direttamente nei luoghi della movida e dove si aggregano i giovani.”

Calogero Collura, direttore Hub Agrigento: “Sono orgoglioso di presentare un progetto che tende a raggiungere tutte quelle persone che vogliono vaccinarsi nel proprio territorio. A tal proposito la situazione attuale e il modus operandi dell’hub diventa dinamico e si sposta nel territorio. Abbiamo già messo in campo due attività di vaccinazione sul territorio: la prima in questo weekend a Porta di Ponte dove metteremo a disposizione medici e infermieri dei giovani. L’altra attività è quella che nasce da una sinergia con i dirigenti scolastici che sarà dedicata alle famiglie degli studenti, agli studenti e agli operatori del settore scolastico. Siamo sul territorio e vi aspettiamo”.