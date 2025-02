Lavoratore “in nero” e irregolarità in casa di riposo, denunciato il titolare 

I carabinieri del Nas hanno eseguito una ispezione in una casa di riposo a Favara. I militari dell’Arma, durante l’accertamento, hanno riscontrato alcune irregolarità amministrative oltre ad aver scovato uno dei dipendenti completamente “in nero”.

Per questo motivo sono state elevate multe e sanzioni per un importo complessivo di 36 mila euro. A finire nei guai, con l’accusa di omessa sorveglianza sanitaria, è stato il titolare della struttura, un quarantacinquenne del posto. Al termine dell’ispezione sono state riscontrate alcune criticità in termini di arredamento vecchio e riscaldamenti mal funzionanti.