Apertura

L’avvocato di Cuffaro lascia l’incarico, anche lui compare nelle carte dell’inchiesta 

Il legale veniva citato perché avrebbe fatto da tramite tra Cuffaro e un colonnello dei carabinieri che poi avrebbe rivelato notizie riservate sulle indagini

Pubblicato 2 minuti fa
Da Redazione

L’avvocato Claudio Gallina ha rinunciato al mandato difensivo di Totò Cuffaro, l’ex governatore siciliano per cui i pm di Palermo hanno chiesto l’arresto per corruzione, associazione a delinquere e turbata libertà degli incanti.

La scelta nasce da motivi di opportunità perché nella richiesta di arresti domiciliari per l’ex presidente della Regione siciliana il legale veniva citato perché avrebbe fatto da tramite tra Cuffaro e un colonnello dei carabinieri. Il colonnello avrebbe chiesto a Gallina di incontrare il governatore a cui avrebbe poi rivelato notizie riservate su indagini in corso in cambio di favori per la moglie.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

L’avvocato di Cuffaro lascia l’incarico, anche lui compare nelle carte dell’inchiesta 
Ultime Notizie

Aggredisce e minaccia l’anziana madre: arrestato
Ultime Notizie

Tunisini irregolari trovati a lavorare nei campi: quattro denunciati
Politica

A San Giovanni Gemini nasce il Movimento per il Diritto a Restare
Catania

Stalle abusive e animali senza microchip, salvati due pony
Ragusa

Scontro tra due auto, feriti in ospedale