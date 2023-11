Licata, 22enne ferito da colpo di pistola: l’amico si presenta in commissariato 

Proseguono le indagini sul misterioso ferimento di un ventiduenne di Licata, colpito con un proiettile di piccolo calibro ad una gamba nella serata di venerdì. L’amico che si trovava in compagnia del giovane al momento dell’esplosione del colpo si è presentato spontaneamente al commissariato di Licata. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta e sta coordinando le indagini. Gli agenti intanto hanno denunciato entrambi i ragazzi per l’ipotesi di reato di porto abusivo di arma da fuoco in luogo pubblico. Ma l’attività investigativa non si ferma.

Sono ancora tanti gli interrogativi a cui bisogna trovare una risposta. Il ferimento del 22enne è stato un incidente o un gesto volontario? Chi ha sparato? Che ci facevano i due ragazzi in possesso di una pistola? Entrambi i giovani sono stati sottoposti allo stub, l’accertamento in grado di rilevare la presenza di polvere da sparo. L’arma, invece, è stata sequestrata e sarà sottoposta ad esami balistici. Intanto il ventiduenne ferito si trova ricoverato in ospedale, non è in pericolo di vita. I medici hanno estratto il proiettile dalla gamba.